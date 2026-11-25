Ирина Волк: иметь при себе бумажные права нужно даже при наличии электронных

Волк объяснила, почему при наличии MAX водителям нужно иметь бумажные права Ирина Волк: иметь при себе бумажные права нужно даже при наличии электронных

Москва25 ноя Вести.МВД России рекомендует водителям при управлении транспортными средствами иметь при себе водительские документы в бумажном виде, даже если они пользуются возможностью предъявлять их в электронном виде через мессенджер MAX. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Такая обязанность предусматривается в качестве основной возможности провести необходимые проверочные процедуры в целях соблюдения законных прав и интересов граждан, обеспечения их безопасного участия в дорожном движении при неработающих средствах связи говорится в сообщении в MAX

Ирина Волк подчеркнула, что для использования электронного формата нужен устойчивый мобильный интернет, а на отдельных участках дороги может отсутствовать связь.

Также отмечается, что при невозможности предъявить документы в электронном виде, обязанность передать для проверки полицейскому водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины на бумажном носителе сохраняется.

Ранее сообщалось, что в MAX появилась возможность предъявлять водительские права и СТС.