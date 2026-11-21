В МВД рассказали, можно ли фотографироваться на водительские права в очках МВД: россиянам разрешено фотографироваться на водительские права в очках

Москва21 ноя Вести.Россиянам, постоянно носящим очки для зрения, можно фотографироваться в них на водительское удостоверение. Об этом РИА Новости рассказали в МВД РФ.

Отмечается, что при этом очки должны быть без тонирующих стекол.

Для граждан, постоянно носящих очки, допускается фотографирование в очках без тонированных стекол приводит агентство сообщение ведомства

Сейчас водителям нет необходимости приносить снимки с собой, фотографии на права делаются на месте. В документе должно быть четкое изображение человека в анфас, с открытым лицом и без головного убора. Исключение составляют те, кто придерживается определенных религиозных убеждений.