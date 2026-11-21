Москва21 нояВести.Россиянам, постоянно носящим очки для зрения, можно фотографироваться в них на водительское удостоверение. Об этом РИА Новости рассказали в МВД РФ.
Отмечается, что при этом очки должны быть без тонирующих стекол.
Для граждан, постоянно носящих очки, допускается фотографирование в очках без тонированных стеколприводит агентство сообщение ведомства
Сейчас водителям нет необходимости приносить снимки с собой, фотографии на права делаются на месте. В документе должно быть четкое изображение человека в анфас, с открытым лицом и без головного убора. Исключение составляют те, кто придерживается определенных религиозных убеждений.