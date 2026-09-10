F6 и MAX будут вместе блокировать фишинговые и скам-ресурсы

MAX улучшит защиту от интернет-мошенников F6 и MAX будут вместе блокировать фишинговые и скам-ресурсы

Москва10 сен Вести.Компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6 и платформа MAX начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от фишинга, скама и других видов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Уточняется, что технологической основой совместной работы стало решение F6 Digital Risk Protection, с помощью которого за два месяца удалось обнаружить и нейтрализовать более 2,5 тысячи вредоносных ресурсов.

В частности, мошенники под различными предлогами заманивали жертв на поддельные формы авторизации, чтобы похитить данные или деньги.

Наш опыт показывает, что планомерная и проактивная работа бренда по мониторингу и блокировке поддельных ресурсов приводит к заметному снижению активности мошенников, а затем и к нейтрализации приводятся в сообщении слова главы департамента Digital Risk Protection F6 Станислава Гончарова

Технология Digital Risk Protection работает на базе ИИ, что позволяет автоматически находить и блокировать фейковые сайты и поддельные приложения, маскирующиеся под легальный софт.