"Красная кнопка" для защиты от мошенников появится на "Госуслугах" в ноябре Вице-премьер РФ Григоренко: "Красная кнопка" на "Госуслугах" заработает в ноябре

Москва15 окт Вести.Сервис "Красная кнопка" для экстренной блокировки мошеннических действий появится на портале "Госуслуги" в ноябре. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

По словам вице-премьера, число интернет-мошенничеств в России за восемь месяцев снизилось на треть. Такого результата удалось добиться благодаря активной работе властей по этому направлению.

Одно из последних решений - "Красная кнопка" на "Госуслугах". С ее помощью пользователь при подозрении мошеннических действий сможет "заморозить" свои банковские счета и доступ к цифровым продуктам.

В следующем месяце планируем вывести на "Госуслуги" так называемую "Красную кнопку"… Мы посчитали, что очень удобно будет, если на портале нажимаешь одну кнопку, и [все] автоматически блокируется до того момента, пока человек сам это не разблокирует. И такие меры мы фактически каждый месяц обдумываем, придумываем и реализуем сказал Григоренко

Ранее зампред правительства заявил, что национальный план по внедрению ИИ, включающий в себя порядка 170 мероприятий, должны принять до конца месяца.