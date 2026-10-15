Москва15 октВести.Сервис "Красная кнопка" для экстренной блокировки мошеннических действий появится на портале "Госуслуги" в ноябре. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.
По словам вице-премьера, число интернет-мошенничеств в России за восемь месяцев снизилось на треть. Такого результата удалось добиться благодаря активной работе властей по этому направлению.
Одно из последних решений - "Красная кнопка" на "Госуслугах". С ее помощью пользователь при подозрении мошеннических действий сможет "заморозить" свои банковские счета и доступ к цифровым продуктам.
В следующем месяце планируем вывести на "Госуслуги" так называемую "Красную кнопку"… Мы посчитали, что очень удобно будет, если на портале нажимаешь одну кнопку, и [все] автоматически блокируется до того момента, пока человек сам это не разблокирует. И такие меры мы фактически каждый месяц обдумываем, придумываем и реализуемсказал Григоренко
Ранее зампред правительства заявил, что национальный план по внедрению ИИ, включающий в себя порядка 170 мероприятий, должны принять до конца месяца.