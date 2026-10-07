Григоренко сообщил о востребованности государственных услуг РФ за рубежом Григоренко: госуслуги РФ востребованы за рубежом и будут экспортироваться

Москва7 окт Вести.Государственные услуги РФ востребованы за рубежом, скоро эти решения будут экспортироваться в другие страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, отвечая на вопрос ИС "Вести" на полях IT-форума "Цифровые решения".

Вице-премьер высоко оценил качестве российских государственных услуг, назвав отечественные решения одними из лучших в мире.

У нас одни из лучших в мире решений, и, допустим, рост экспортной выручки по IT-продуктам за прошлый год составляет 15%. Но при этом государство предоставляет услуги, как в цифровом виде, так и в оффлайн-режиме, на бумаге. И это выбор гражданина - получать услугу в цифровом виде, через портал, либо в МФЦ заявил Григоренко

Он добавил, что МФЦ как универсальное решение будет экспортироваться.

Мы буквально в следующем месяце открываем территориальный МФЦ в Республике Узбекистан в "Русском доме". Потому что есть запрос, потому что граждане просят, это тоже один из примеров того, что наши решения востребованы в мире и масштабируются, они расширяются, в том числе и в другие страны сообщил вице-премьер

Ранее Дмитрий Григоренко объявил, что в 2026 году на портале "Госуслуги" запустят новые инструменты защиты от мошенников. "Красная кнопка" позволит мгновенно заблокировать все онлайн-операции, если человек понял, что попал на уловки злоумышленников. А "Зеленая кнопка" разрешит разблокировать операции после подтверждения личности.