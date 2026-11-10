В Добро.рф рассказали об уникальности премии #МЫВМЕСТЕ Добро.рф: премия #МЫВМЕСТЕ помогает привлечь внимание к уникальным инициативам

Москва10 ноя Вести.Премия #МЫВМЕСТЕ помогает найти уникальные инициативы и привлечь к ним внимание партнеров. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель экосистемы социального развития Добро.рф Артем Метелев.

В этом году одна из популярных номинаций – "Герой нашего времени". Она, как отметил Метелев, относится к специальной военной операции.

Свыше шести тысяч проектов, которые пришли на эту номинацию… Это проекты и простых людей, кто покупает десятки машин, УАЗиков на фронт, кто организует в регионах целые не просто пошивочные мастерские, а сообщества, объединяющие сотни таких мастерских. Это люди, которые проводят автопробеги – буквально недавно завершился один из автопробегов, две фуры гуманитарной помощи, 10 автомобилей, которые были закуплены, это сделали обычные люди. Это проекты благотворительных фондов и компаний в поддержку специальной военной операции отметил Метелев

Он привел статистические данные: на сегодняшний день свыше 70% россиян оказывают помощь фронту.

И премия как раз помогает найти уникальные инициативы – каждая из которых на самом деле уникальна, – но сделать их наиболее известными, чтобы другие, в том числе, смотря на них, присоединялись, становились партнерами, финансировали эти инициативы, становились волонтерами, и возвращались эти люди домой героями пояснил Метелев

По его словам, способность людей объединяться – это главный ресурс любой страны в XXI веке.

Способность общества действовать вместе – без приказа, сами на месте собрались, решили проблему, взяли ответственность, пошли дальше. Так и развивается наша страна заключил руководитель экосистемы социального развития Добро.рф

Оргкомитет Международной премии #МЫВМЕСТЕ 10 ноября определил лауреатов шестого сезона премии. По данным пресс-службы Росмолодежи, их имена объявят 3 и 5 декабря в Национальном центре "Россия".

Ранее Артем Метелев сообщил, что уже к Новому году на портале "Госуслуги" появится возможность оставить заявку по поводу помощи в случае попадания в чрезвычайную ситуацию.