Ректор "Сенежа" рассказал, какие качества управленцев сегодня востребованы Ректор "Сенежа" Бетин: эффективно управлять может не каждый

Москва18 окт Вести.В Мастерской управления "Сенеж" под Москвой определили победителей шестого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Гендиректор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин на полях мероприятия рассказал ИС "Вести", какие качества управленцев сегодня особенно востребованы.

По его словам, управленцам важно уметь работать в команде.

Есть такая исконная пословица: "Один в поле не воин", а команда дает результат. И сегодня команда — это не отдельные результаты каждого индивидуально, а совокупный результат, который позволяет достигать цели ради чего-то. И каждая команда представляет организацию, которая приносит невероятную пользу в социально-экономическом развитии нашей страны. И они отчетливо понимают, что, достигая цели внутри своей организации, достигая цели на конкурсе, они могут сделать управленческую динамику в нашей стране сильнее подчеркнул Бетин

Он добавил, что конкурс "Лидеры России" транслирует мысль, что управленцы — большая команда, которая движется для развития государства.

Исконно так сложилось, в гражданском обществе считается, что управленческая конструкция или управленческие компетенции — это достаточно простые компетенции, управлять может каждый. На самом деле это не так. Наверное, управлять может каждый, но эффективно управлять может не каждый. И вот эта командная динамика, наверное, это наше все. Помните, как наш президент сказал: "Россия — семья семей, и Россия — одна большая команда" сказал Бетин

"Лидеры России" — это флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В шестом сезоне приняли участие 75 тысяч претендентов со всей страны.

Суперфинал конкурса прошел в четырех категориях: госструктуры, корпорации, команды различных организаций и сборные из разных профессиональных сфер.