Москва18 сен Вести.Некоторые руководители чрезмерно контролируют действия подчиненных и вмешиваются в рабочий процесс, вместо того чтобы просто делегировать задачи и расширять самостоятельность сотрудников. Об этом сообщила ТАСС тренер команд Мастерской управления "Сенеж" Мария Морякова.

Часто мы занимаемся контролем и так называемым микроменеджментом, когда мы контролируем абсолютно все задачки вместо того, чтобы вообще посмотреть, на что способен этот человек, его креативное мышление и может ли он самостоятельно достичь целей отметила Морякова

По мнению эксперта, руководителям также важно помогать молодым специалистам подготовиться к руководящим позициям. В процессе наставничества опытный начальник передает знания и поддерживает подопечного в сложных ситуациях. Такой подход позволяет вырастить сильного лидера, который сможет эффективно управлять командой в будущем.