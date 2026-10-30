Греф рассказал о специфике подготовки кадров в "Школе 21" Греф рассказал о подготовке IT-кадров в проекте "Школа 21"

Москва30 окт Вести.Флагманский проект "Школа 21", где бесплатно готовят IT-специалистов высокого уровня в современных кампусах по всей стране, позволяет обучать кадры по самым современным методикам. Об этом ИС "Вести" рассказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Мы про будущее, и это будущее создают люди. Чтобы люди могли создавать будущее, они должны знать самые последние технологии. Мы компания, которая создает эти технологии. Поэтому мы сначала их делаем доступными, изобретаем новые технологии и методики обучения людей. Здесь самое главное в "Школе 21" - это технология, так называемого обучения через peer-to-peer (равный к равному). Мы здесь учим не только твердым инженерным навыкам, но и мягким навыкам - навыку принятия решений, коллаборативности, презентации своих идей, предпринимательству рассказал он

"Школа 21" сейчас представлена в 21 городе России и за рубежом.