QJE: руководитель должен уметь в одиночку давать результат как у своей команды

Исследователи назвали два главных качества хорошего руководителя QJE: руководитель должен уметь в одиночку давать результат как у своей команды

Москва23 ноя Вести.Исследователи установили, какие два качества должны быть у хороших руководителей (менеджеров). Как пишет журнал The Quarterly Journal of Economics (QJE), выводы были сделаны во время исследования "Как определить хорошего менеджера?"

По мнению специалистов, первое качество - это умение эффективно распределять ограниченные ресурсы, а второе - способность решать новые задачи, с которыми сотрудники ранее не сталкивались.

Эксперты полагают, что хороший менеджер приносит такую же прибыль, как весь его отдел, а также способен сделать команду более продуктивной, чем она была бы без его руководства. При этом, по мнению исследователей, если человек хорошо работал на должности обычного сотрудника, это еще не означает, что он будет хорошим менеджером. Исследование также показало, что люди, стремящиеся стать менеджерами, в ряде случаев оказались менее эффективными управленцами, чем случайно выбранные кандидаты.

Однако, как пишет РБК, не все эксперты согласны с выводом исследователей о том, что хороший руководитель в одиночку может обеспечить такой же результат, как и все его подчиненные.

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