Кириенко пояснил, почему конкурс "Лидеры России" в этом году был перестроен Кириенко объяснил переход конкурса "Лидеры России" на командный формат

Москва18 окт Вести.Всероссийский проект для управленцев "Лидеры России" в текущем сезоне был реорганизован и впервые проведен в формате командных состязаний. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на суперфинале соревнований "Лига чемпионов", передает ТАСС.

Он пояснил, что организаторы проанализировали жизненный и профессиональный путь триумфаторов прошлых сезонов, пытаясь понять, почему участники с одинаково высокими индивидуальными баллами по-разному строили карьеру. По словам Кириенко, выяснилось, что лидеры с уникальным интеллектом, развитой волей и высокой мотивацией нередко терпят неудачи именно из-за неумения выстраивать взаимодействие в команде. Это и стало главной причиной запуска командного направления.

Он также добавил, что состязания подобного профиля и масштаба не имеют аналогов в мировой практике. Заключительный этап шестого сезона проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" проходит на площадке "Сенежа" с 16 по 18 октября.

Ранее генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин назвал главное правило успешной подготовки будущих кадров.