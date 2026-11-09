Кириенко объявил о запуске нового потока программы "Время героев" для бойцов СВО

Кириенко заявил о старте отбора на третий поток программы "Время героев" Кириенко объявил о запуске нового потока программы "Время героев" для бойцов СВО

Москва9 ноя Вести.В России начался отбор на третий поток программы "Время героев", предназначенный для участников и ветеранов специальной военной операции, не имеющих высшего образования. Решение о его запуске принял президент РФ Владимир Путин, сообщил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

По решению президента России Владимира Владимировича Путина запускается третий поток программы "Время героев", который специально предназначен для участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования приводятся слова Кириенко в канале проекта в MAX

Он подчеркнул, что запуск нового потока стал исполнением поручения президента создать условия для профессиональной реализации участников СВО на гражданской государственной службе.

Прием заявок продлится с 9 ноября 2026 года до 25 января 2027 года. Претендентам необходимо заполнить анкету, подготовить эссе и пройти тестирование. При отборе также будут учитываться воинские заслуги кандидатов.

Для участия в программе необходимо иметь российское гражданство, среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование, а также иметь опыт проявления мужества и героизма в ходе боевых действий в зоне СВО.

Обучение участников третьего потока рассчитано на три года вместо стандартных четырех.

Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства поручил создать отдельную программу обучения бойцов СВО без законченного высшего образования, схожую с программой "Время героев".