Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил создать отдельную программу обучения бойцов СВО без законченного высшего образования, схожую с программой "Время героев".

На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования, и для них мы тоже – для этой категории наших бойцов – мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе сказал Путин

Ранее глава государства призвал развивать кадровые проекты для ветеранов специальной военной операции. Он высоко оценил эффективность программы "Время героев" и ее региональных аналогов. Путин уточнил, что к этоц теме должно быть повышенное внимание со стороны руководителей субъектов РФ.