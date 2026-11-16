Москва16 ноя Вести.Клиенты "Почты России" получили возможность использовать цифровые рубли в качестве средства оплаты. Первую транзакцию в тестовом режиме провели в сентябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В издании отметили, что операции с цифровым рублем не облагаются комиссиями за платежи и переводы. Интеграция нового платежного средства в инфраструктуру "Почты России" началась в начале 2026 года. Теперь для оплаты услуг достаточно считать QR-код банковским приложением, в котором открыт цифровой кошелек.

Ранее сообщалось, что за сентябрь и октябрь Центробанк зафиксировал 235 тысяч транзакций в цифровых рублях. Количество созданных кошельков для хранения этого платежного средства превысило 300 тысяч. Их открывают как физические, так и юридические лица.