Москва27 ноя Вести.Россияне, приходя в банк, чтобы открыть депозит, нередко получают вместо него множество других услуг, включая пенсионные программы или брокерские счета. Одна из наиболее уязвимых категорий граждан – пенсионеры, пишут "Известия".

По данным издания, под видом банковских вкладов россиянам оформляют программы долгосрочных сбережений (ПДС), страховые продукты, паи инвестиционных фондов, брокерский счет.

Ссылаясь на рассказы пожилых россиян, издание пишет, что сотрудники банков часто представляют ПДС как вклад с повышенной доходностью, не объясняя при этом все условия. Так, в сентябре 2026 года клиентке Альфа‑Банка из Уссурийска пообещали доходность 36% годовых и возможность получить проценты через 9 месяцев, однако но забрать деньги на таких условиях не получилось.

Зампред Центробанка (ЦБ) Михаил Мамута подтвердил случаи продажи сложных финансовых инструментов при оформлении вкладов.

Мы такие практики, безусловно, видим. Их, к счастью, сейчас не очень много, но они есть. Именно в связи со вкладами: есть такие комбинированные продукты всевозможные, когда, помимо депозита, ты приобретаешь еще дополнительный продукт сказал он

По сообщению Банка России, за последние три года число жалоб в ЦБ на нечестные продажи снизилось почти на 80% – то есть "грубый" мисселинг (недобросовестные практики продаж) практически ушел с рынка, однако фиксация новых случаев, когда клиента вводят в заблуждение, продолжается.

Чтобы не стать жертвой навязывания сторонних услуг, эксперты рекомендуют внимательно читать договор, особенно если обещана доходность существенно выше рыночных ставок. Также следует проверять, гарантированы ли проценты, есть ли страхование вкладов и на каких условиях можно забрать деньги.

Если "подмена" услуги все же произошла, можно воспользоваться 30-дневным периодом охлаждения для ряда договоров по накопительному и инвестиционному страхованию жизни, чтобы вернуть средства. После истечения периода можно добиваться признания сделки недействительной – это право гарантировано статьей 178 ГК РФ. Специалисты рекомендуют направить в банк письменную претензию, рассказав об обстоятельствах навязывания ненужной услуги; обратиться к финансовому уполномоченному или в суд.

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