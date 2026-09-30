Новые изменения вводятся для самозанятых, выполняющих заказы через маркетплейсы Новый лимит изменит работу самозанятых с 1 октября

Москва30 сен Вести.В России с 1 октября для самозанятых, работающих через цифровые платформы, вступают в силу новые ограничения, им запрещено сотрудничать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода подряд. Об этом сообщила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Закон обязывает платформы ограничивать систематическую и продолжительную работу одного исполнителя в интересах одного заказчика отметила пресс-служба ФНПР в мессенджере МАХ

При превышении этого лимита платформа будет обязана заблокировать взаимодействие между сторонами.

Такая мера вводится только в определенных сферах. Например, в логистике, строительстве, IT и образовании.

Уточняется, что ограничение касается не всей деятельности самозанятого, а лишь длительного сотрудничества с конкретным клиентом.