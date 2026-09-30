Москва30 сенВести.В России с 1 октября для самозанятых, работающих через цифровые платформы, вступают в силу новые ограничения, им запрещено сотрудничать с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода подряд. Об этом сообщила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Закон обязывает платформы ограничивать систематическую и продолжительную работу одного исполнителя в интересах одного заказчикаотметила пресс-служба ФНПР в мессенджере МАХ
При превышении этого лимита платформа будет обязана заблокировать взаимодействие между сторонами.
Такая мера вводится только в определенных сферах. Например, в логистике, строительстве, IT и образовании.
Уточняется, что ограничение касается не всей деятельности самозанятого, а лишь длительного сотрудничества с конкретным клиентом.