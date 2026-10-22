Юристы разъяснили, какие налоги дачники должны заплатить до конца года Юрист Василенко: основные налоги для дачников - на имущество и землю

Москва22 окт Вести.Владельцы дач в России обязаны заплатить до конца года два основных налога - на имущество и на землю, рассказала РБК Недвижимость старший налоговый консультант IPN Partners Мария Василенко.

По ее словам, имущественный налог дачники платят за все капитальные объекты на участке - дома, гаражи, хозяйственные постройки. При этом строения должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости и быть капитальными - то есть, быть прочно связанными с землей и иметь фундамент, пояснила эксперт.

Что касается земельного налога, то его стандартная ставка для земель огородничества, садоводства, индивидуального жилого строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) составляют до 0,3% от кадастровой стоимости, рассказала Василенко. По словам специалиста, конкретный его размер устанавливают местные власти, поэтому даже внутри одного региона ставки могут отличаться.

[Оба налога] рассчитываются от кадастровой стоимости, приходят в одном налоговом уведомлении и должны быть уплачены до 1 декабря года, следующего за отчетным (то есть до 1 декабря 2026 года — за 2025 год) пояснила Василенко

Еще один налог, с которым могут столкнуться дачники - на скважину, добавил управляющий партнер ЮК "Лигал Позитив" Александр Усов. Его придется платить собственникам, которые пользуются водными объектами по лицензии.

Если собственник добывает воду исключительно для личных нужд с соблюдением установленных законом условий, в том числе при объеме добычи не более 100 куб. м в сутки, лицензия на добычу такой воды не требуется объяснил Усов

Иной случай - общая скважина для всех членов СНТ, поскольку для ее эксплуатации уже может потребоваться лицензия и уплата водного налога, добавил он.

В 2026 году ставка налога на добычу воды для водоснабжения населения составляет 355 руб. за 1 тыс. куб. м. В дальнейшем ставка может изменяться. Водный налог уплачивает лицо, которое занимается добычей воды, ежеквартально. Расходы на его уплату могут учитываться в членских взносах СНТ подытожил Усов

Ранее стало известно, что Роскадастр начнет выявлять расхождения в данных, которые используются для расчета налога на недвижимость. Эксперты полагают, что эта мера поможет регионам получить актуальные сведения о недвижимости и расширить налоговую базу.