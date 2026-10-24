Москва24 окт Вести.Рост налога на недвижимость зависит от ее кадастровой стоимости, которая может пересматриваться каждый год. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Он отметил, что кадастровая стоимость недвижимости растет вместе с ее рыночной ценой.

Есть кадастровая стоимость квартиры или земельного участка, и есть ставка налогов, она разная. Может быть 0,1, может быть 0,5… Каждый год кадастровая стоимость может быть пересмотрена. И поэтому люди не должны удивляться, что, допустим, в прошлом году они платили один налог, а на тот же самый объект он вырос в следующем году. Это естественный процесс: растет рыночная цена недвижимости, и с ней растет, собственно говоря, и кадастровая стоимость, а раз растет кадастровая стоимость, растет и налог сказал Шендерюк-Жидков

Ранее владельцам дач в РФ объяснили, что до конца года они должны оплатить два основных налога – на имущество и на землю.