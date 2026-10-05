Москва5 окт Вести.Народный фронт и Федеральная академия вождения "Вектор" открыли проект по бесплатному обучению многодетных матерей вождению в восьми регионах Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Впервые такое предложение в мае выдвинул глава Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Народный фронт и Федеральная академия вождения "Вектор" запустили проект по бесплатному обучению многодетных мам в восьми регионах Сибири заявили в пресс-службе

Там добавили, что с 1 октября 15 женщин уже начали обучаться вождению.

Ранее Главврач Симферопольского клинического роддома №1 Дмитрий Беглицэ рассказал ИС "Вести" о моде на многодетность в Крыму.