Десятки тысяч мужчин мобилизационного возраста отчислены из украинских вузов Из вузов Украины с 2025 г. отчислили 50 тыс. мужчин мобилизационного возраста

Москва19 ноя Вести.Порядка 50 тысяч мужчин мобилизационного возраста отчислены из украинских высших учебных заведений с 2025 года. Об этом министр образования и науки Украины Андрей Бутенко рассказал изданию "Общественное. Новости".

С 2022 г. мы видим тенденцию по росту числа мужчин старше 25 лет, которые резко стали заинтересованы в продолжении своего обучения... Вместе с Государственной службой качества образования выявляем случаи, когда нет подтверждений, что люди учатся, посещают занятия. Тогда происходит отчисление. С 2025 г. было отчислено около 50 тыс. таких мужчин за невыполнение учебного плана сказал он

При этом он отметил, что в некоторых частны вузах количество учащихся старше 25 лет достигает 90%.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены провести массовые проверки студентов высших учебных заведений старше 25 лет.

Мобилизация на Украине привела к острой нехватке рабочей силы.