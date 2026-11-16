Министр Ким: на Украине может быть мобилизовано более 3 млн человек

На Украине ожидают более 3 млн ветеранов после завершения конфликта Министр Ким: на Украине может быть мобилизовано более 3 млн человек

Москва16 ноя Вести.Более трех миллионов человек могут быть мобилизованы на Украине за время конфликта. Об этом сообщил министр по делам ветеранов страны Виталий Ким в интервью украинскому СМИ.

По его оценке, после урегулирования украинского вопроса страна может столкнуться с возвращением более трех миллионов ветеранов. Вместе с семьями это число может достигнуть девяти миллионов человек – почти трети населения Украины.

Ким признал, что экономика и социальная система не готовы к такому количеству людей. Он также допустил массовый отъезд украинцев за пределы страны после открытия границ.

Мы не сможем просто социально содержать всех ветеранов и их семьи отметил министр

Между тем мобилизация уже привела к нехватке работников в различных отраслях украинской экономики. Об этом говорится в докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию (USAID) для американского конгресса. В документе отмечается дефицит кадров в гуманитарной сфере и реальном секторе, в частности в грузоперевозках.