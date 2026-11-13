В докладе для Конгресса США сообщили об остром кадровом дефиците на Украине

Мобилизация привела к кадровому дефициту на Украине В докладе для Конгресса США сообщили об остром кадровом дефиците на Украине

Москва13 ноя Вести.Мобилизация на Украине привела к острой нехватке рабочей силы, говорится в докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию (USAID) для американского конгресса.

В докладе отмечается, что мобилизация продолжает создавать острую нехватку кадров в гуманитарной сфере и реальном секторе экономики Украины. Согласно документу, среди отраслей, столкнувшихся с этой проблемой, в частности, сфера грузоперевозок.

Авторы доклада указывают, что дефицит персонала вместе со сложными административными процедурами оформления исключений ограничил мобильность работников, нарушил цепочки поставок и привел к задержкам в реализации проектов. Из-за этого организациям приходится перенаправлять ресурсы на постоянный поиск и переподготовку сотрудников.

В последнее время украинские власти столкнулись с дефицитом личного состава в ВСУ. При этом действия сотрудников военкоматов, связанные с задержанием мужчин, подлежащих мобилизации, регулярно приводят к скандалам и вызывают протесты.

Ранее украинские СМИ сообщали о массовом закрытии заведений общепита на фоне роста цен на электроэнергию и снижения потока клиентов. Некоторые рестораторы заявляли о кадровом дефиците: многих работников мужского пола отлавливают и увозят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).