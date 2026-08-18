Москва18 авгВести.На Украине младший медицинский персонал больниц массово увольняется из-за риска попасть под мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Местные жители сообщают, что в украинских регионах ощущается острая нехватка младшего медицинского персонала — женщины и девушки массово увольняются из-за... рисков попасть под мобилизацию в ВСУотметил собеседник агентства
Он также добавил, что причиной увольнения персонала являются и мизерные зарплаты работников украинских больниц.
Ранее сообщалось. что на сайте кабмина Украины появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин. Автор инициативы предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, у которых нет детей. Исключения составят те, у кого есть законные основания для отсрочки.