Младший медперсонал на Украине массово увольняется из-за рисков попасть на фронт

Младший медперсонал на Украине увольняется из-за рисков мобилизации в ВСУ Младший медперсонал на Украине массово увольняется из-за рисков попасть на фронт

Москва18 авг Вести.На Украине младший медицинский персонал больниц массово увольняется из-за риска попасть под мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Местные жители сообщают, что в украинских регионах ощущается острая нехватка младшего медицинского персонала — женщины и девушки массово увольняются из-за... рисков попасть под мобилизацию в ВСУ отметил собеседник агентства

Он также добавил, что причиной увольнения персонала являются и мизерные зарплаты работников украинских больниц.

Ранее сообщалось. что на сайте кабмина Украины появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин. Автор инициативы предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, у которых нет детей. Исключения составят те, у кого есть законные основания для отсрочки.