Москва13 июн Вести.На Украине сотрудники водоканалов и предприятиях теплокоммунэнерго массово увольняются из-за мизерной зарплаты. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире украинского ТВ.

Загнали в долги все предприятия теплокоммунэнерго и водоканалы. Работать там некому, все увольняются из-за мизерной зарплаты 15-17 тысяч гривен (24-27 тысяч рублей — прим. ред.) рассказал Кучеренко

По его словам, единственным сдерживающим фактором остается возможность получить бронирование от мобилизации.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет генерировать электроэнергию в условиях суровой зимы.