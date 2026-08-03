На Украине растет количество коммунальных долгов На Украине растет число долгов за коммунальные услуги

Москва3 авг Вести.Количество долгов за коммунальные услуги на Украине превысило 800 тыс. За первое полугодие Единый реестр должников пополнило более 108 тыс. новых исполнительных производств, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по мониторингу украинских госреестров "Опендатабот".

Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение – 43% от числа всех новых долгов. 18% составляют долги за водоснабжение, 12% - за обслуживание жилья, 11% - за газоснабжение и 9% - за энергоснабжение.

Больше всего должников в Харьковской области – там зафиксировано свыше 22 тыс. новых долгов.

В общей сложности 829,7 тыс. долгов за коммуналку насчитывается в реестре по состоянию на начало июля 2026 года. Почти 62% из них завершены, но так и не оплачены говорится в сообщении

Отмечается, что количество долгов в последние годы неизменно растет. Так, в июле 2024 года было зафиксировано 701 тыс. долгов, в ноябре 2025-го – свыше 794 тыс.

Ранее украинские СМИ сообщали, что власти планируют повысить оплату за услуги ЖКХ ради меморандума, подписанного в обмен на новый кредит от МВФ.