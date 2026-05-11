На Украине могут снова повысить тарифы на электроэнергию "Укрэнерго" предложила снова повысить тарифы на электроэнергию

Москва11 мая Вести.Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" официально обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением повысить тарифы компании на передачу электроэнергии и оперативно-технологическое управление энергосистемой на 2026 год. Об этом НЭК заявила в своем Telegram-канале.

Основанием для повышения цен в "Укрэнерго" назвали рост курса иностранных валют по отношению к гривне. НЭК утверждает, что это создает дополнительную финансовую нагрузку на нее, в том числе в вопросе выполнения специальных обязанностей перед зеленой генерацией, стоимость которой фиксируется в евро.

Пересмотр прогнозного баланса ОЭС Украины до конца текущего года. Согласно новым расчетам, прогнозный объем отпуска электроэнергии уменьшается на 9,5%, а прогнозный объем ее передачи – на 5,5%. Это прямо влияет на объем тарифных поступлений, за счет которых должны покрываться другие статьи расходов НЭК "Укрэнерго" добавили в организации

Кроме того, отмечается, что прогнозные объемы увеличивают средневзвешенную цену электроэнергии как базу для расчетов "Укрэнерго" с другими участниками рынка.

Ранее сообщалось о прекращении поставок электроэнергии на Украину из Словакии с 1 мая. 4 мая словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что причины для восстановления аварийных поставок электроэнергии Киеву в настоящий момент отсутствуют.