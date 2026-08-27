Эксперт объяснил, как нехватка инженеров на Украине связана с деятельностью ТЦК

Эксперт Степанов рассказал, почему Украина столкнулась с нехваткой инженеров Эксперт объяснил, как нехватка инженеров на Украине связана с деятельностью ТЦК

Москва27 авг Вести.В оборонной промышленности Украины возник кадровый голод из-за насильственной мобилизации, которую проводят сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Об этом рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что нехватка специалистов также связана с желанием киевского режима создать видимость большого масштаба своих производственных мощностей, несмотря на неспособность их обеспечить.

Высококвалифицированных инженеров, а также специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта не так легко найти в стране, которая ведет очень агрессивную мобилизационную кампанию и где ТЦК ежедневно отлавливает молодых людей, которые могут быть востребованы в оборонной сфере приводит агентство слова эксперта

Накануне в Тернополе местные жители напали на автомобиль сотрудников ТЦК. Конфликт начался во время проверки документов.

Ранее во Львове сотрудника ТЦК убили при попытке принудительной мобилизации.