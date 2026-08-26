Москва26 авг Вести.Жители Западной Украины все чаще бунтуют против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и выражают недовольство киевским режим, поскольку считают, что их не защитили должным образом. Об этом заявил политолог и историк Владимир Скачко.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что население этой части Украины рассчитывало на особое отношение со стороны властей.

Эта часть республики долго не подвергалась массированным ударам. Через нее шли военная техника и снаряды для фронта. Теперь западные регионы тоже попали под удары возмездия ВС РФ и, конечно, этим недовольны. Они считают, что киевское руководство не обеспечивает защиту "соли" украинской земли сказал Скачко

Ранее стало известно, что группа местных жителей в Тернополе, расположенном на западе Украины, напала на автомобиль сотрудников ТЦК. Сообщалось также о протестах в этом городе. По данным местных СМИ, против акции местных жителей задействовали спецназ и военную технику.