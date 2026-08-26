Москва26 авгВести.Группа местных жителей в Тернополе на западе Украины напала на автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщила региональная полиция.
По данным ведомства, конфликт между сотрудниками ТЦК и гражданскими произошел во время проверки документов.
В Тернополе группа людей напала на автомобиль военнослужащихговорится в сообщении полиции
Правоохранительные органы устанавливают личности участников инцидента.
Ранее местные СМИ сообщали о протестах в Тернополе. Против акции местных жителей задействовали спецназ и военную технику, сотрудников ТЦК в спешке эвакуировали.