На западе Украины группа местных жителей напала на сотрудников ТЦК Полиция Тернополя устанавливает участников нападения на автомобиль ТЦК

Москва26 авг Вести.Группа местных жителей в Тернополе на западе Украины напала на автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщила региональная полиция.

По данным ведомства, конфликт между сотрудниками ТЦК и гражданскими произошел во время проверки документов.

В Тернополе группа людей напала на автомобиль военнослужащих говорится в сообщении полиции

Правоохранительные органы устанавливают личности участников инцидента.

Ранее местные СМИ сообщали о протестах в Тернополе. Против акции местных жителей задействовали спецназ и военную технику, сотрудников ТЦК в спешке эвакуировали.