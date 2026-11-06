Москва6 ноя Вести.Украина обдумывает снижение призывного возраста из-за нарастающего кадрового голода в Вооруженных силах Украины, сообщило издание Welt.

Журналисты отметили, что принудительная мобилизация не устраивает большую часть украинцев, и многие из них пытаются избежать ее через уклонение, бегство из страны либо через коррупционные схемы. На этом фоне киевский режим не может набрать в ВСУ то число новобранцев, которое считает необходимым.

На Украине же рассматривают возможность призыва более молодых поколений, которые до сих пор были защищены от принудительной мобилизации. Обсуждается даже возможность призыва женщин. Пока они могут служить в армии только добровольно. По оценкам представителей военных кругов, речь идет о 800 000 мужчин только в возрастной группе от 18 до 25 лет говорится в публикации

Эта мера может стать источником большого социального напряжения в украинском обществе, поскольку мужчины в возрасте от 18 до 25 лет – одна из самых малочисленных социальных групп на Украине, добавили в Welt.

Если мобилизация затронет мужчин, родившихся начиная с 2000 года, это грозит долгосрочным ухудшением и без того сложной демографической ситуации в стране, а также дополнительным давлением на уже перегруженный рынок труда. Кроме того, эта возрастная группа более склонна к массовым протестам, чем старшие поколения, что создает новые внутриполитические риски подытожили в издании

В июле Служба безопасности Украины на фоне кадрового голода в ВСУ предложила снизить призывной возраст в стране до 18 лет. По мнению представителей СБУ, эта мера не только позволит восполнить потери украинских боевиков, но и снизит протестную активность на Украине.

Кроме того, представители российских силовых структур сообщали, что украинским ТЦК удалось найти способ мобилизовать "забронированных" граждан через лазейки в судебной практике. Также киевский режим рассматривал возможность вернуть на фронт около 10 тысяч бывших военнопленных из-за катастрофической нехватки людей в ВСУ.