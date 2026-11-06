Масштабные проверки студентов старше 25 лет проведут на Украине

Украинских студентов старше 25 лет массово проверят Масштабные проверки студентов старше 25 лет проведут на Украине

Москва6 ноя Вести.Украинские власти намерены провести массовые проверки студентов высших учебных заведений старше 25 лет. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на руководителя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака.

По его словам, за последние несколько лет количество учащихся значительно увеличилось.

Количество студентов старше 25 лет возросло примерно с 30 тысяч в 2021-22 годах до 217 770 человек сказал Гурак

При этом в отдельных украинских вузах доля студентов старше 25 лет достигает 98% от общего числа обучающихся.

Кроме того, подчеркнул Гурак, его служба фиксирует многочисленные нарушения при зачислении и оценивании студентов. Ректоров на Украине также призвали проверить результаты обучения в ходе ближайшей сессии.

Минимальный возраст, с которого граждане Украины подлежат мобилизации, составляет 25 лет.

Ранее немецкое издание Welt писало, что киевский режим вновь обдумывает вариант снижения возраста для принудительной мобилизации. Однако эта тема остается источником большого напряжения в украинском обществе.