На Украине зафиксировали рекордное за пять лет число заявлений в вузы

Украинские вузы установили рекорд по числу заявлений от абитуриентов На Украине зафиксировали рекордное за пять лет число заявлений в вузы

Москва2 авг Вести.В ходе нынешней приемной кампании число заявлений от абитуриентов в украинских вузах достигло рекордного числа. Об этом сообщил замминистра образования Украины Николай Трофименко.

По данным ведомства, количество поданных заявлений оказалось на 28% больше, чем в прошлом году.

Всего для получения высшего образования зарегистрировано 1 189 960 заявлений, они поступили от 242 666 поступающих сообщил Трофименко в одной из своих соцсетей

Как отмечают украинские СМИ, число стало рекордом, несмотря на решение киевского режима сократить максимальное число заявлений от абитуриента с 15 до 10.

Обучение в вузе дает молодым украинцам право на отсрочку от мобилизации.

Ранее Служба безопасности Украины предложила снизить возраст для призыва до 18 лет. Таким образом киевский режим стремится преодолеть острую нехватку личного состава.