Москва2 ноя Вести.Около 90% россиян в возрасте от 14 до 22 лет пользуются "Пушкинской картой". Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании, посвященном открытию Международной недели "Народы России".

Программа действует уже пять лет и позволяет молодежи посещать учреждения культуры за счет государства. По словам Голиковой, ее участники знакомятся не только со столичными театрами и музеями, но и с культурными площадками в регионах.

Этот инструмент оправдал себя и те цели, для которых он был создан, и, самое главное, он доказал свою востребованность. Около 90% молодых людей от 14 до 22 лет пользуются ею отметила вице-премьер

Ранее стало известно, что Петергоф, Исаакиевский собор и Третьяковская галерея возглавили рейтинг самых востребованных культурных учреждений у держателей "Пушкинской карты" в 2026 году.