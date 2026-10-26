Москва26 окт Вести.Программой "Семейная ипотека" воспользовались более 870 тыс. семей с начала реализации национального проекта. Об этом сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Программой "Семейная ипотека" воспользовались свыше 870 тыс. семей с начала реализации нацпроекта, из них 325 тыс. семей – с начала этого года сказано в сообщении

В аппарате отметили, что для поддержки молодых семей были созданы 393 комнаты матери и ребенка или групп кратковременного пребывания детей в 258 вузах, что превысило плановый показатель.

Ранее в Госдуме оценили влияние новых условий семейной ипотеки на рынок жилья.