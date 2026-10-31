Петергоф стал самым популярным местом у держателей Пушкинской карты в 2026 году

Петергоф стал лидером по популярности у подростков Петергоф стал самым популярным местом у держателей Пушкинской карты в 2026 году

Москва31 окт Вести.Петергоф, Исаакиевский собор и Третьяковская галерея возглавили рейтинг наиболее востребованных культурных учреждений у подростков - держателей "Пушкинской карты" в текущем году. Об этом ТАСС сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

По ее словам, лидером по количеству проданных билетов в 2026 среди учреждений культуры году стал Петергоф. Туда участники программы приобрели 130 тысяч билетов.

Второе место занимает Исаакиевский собор, здесь в текущем году реализовано 128 тысяч билетов сказано в публикации

В Третьяковскую галерея подростки приобрели 122 тысячи билетов.

По Пушкинской карте с годовым номиналом в 5 тысяч рублей молодые люди от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в учреждения культуры. Это уникальный российский продукт, который реализуется в рамках национального проекта "Семья".