Москва21 авг Вести.Власти намерены продвигать духовно-нравственные ценности через информационные ресурсы, однако делать это необходимо деликатно, не допуская "начетничества". Об этом ТАСС заявил полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх.

Информационные каналы важно наполнить содержанием, которое поможет сформировать у молодежи и взрослых "правильный взгляд", и эта задача требует внимательного подхода к содержанию и форме подачи материала, отметил Минх.

Мы бы хотели наполнить и традиционные, и новые информационные каналы содержанием, которое бы формировало и у молодых людей, и у взрослых, а взрослых тоже нельзя забывать, тот самый правильный взгляд. И чтобы это было достаточно деликатно и тонко сказал он

Минх подчеркнул, что при слишком примитивной подаче материала есть риск "свалиться в какое-то начетничество", поэтому содержание и форма подачи материала должны сочетаться таким образом, чтобы он приносил пользу обществу и государству.