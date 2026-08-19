Москва19 авгВести.Формат посланий президента РФ Федеральному Собранию может быть пересмотрен в соответствии с изменившимися реалиями, так как выступление перед палатами не является самоцелью.
Об этом рассказал полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх.
В беседе с ТАСС он напомнил о поправках в конституцию 2020 года, которые вносились из-за изменившихся реалий.
Исключить нельзя того, что формат будет пересмотренсказал Минх
По его словам, изменение реальности должно повлиять на сложившиеся формы взаимодействия главы государства с палатами парламента.
Так что здесь я бы ничего не исключал. То есть, это можно переосмыслить, и в самом термине "ежегодное послание" можно, например, исключить ежегодностьдобавил полпред президента
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены.