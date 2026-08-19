Минх: формат посланий президента РФ может быть скорректирован В России могут пересмотреть формат посланий президента Федеральному Собранию

Москва19 авг Вести.Формат посланий президента РФ Федеральному Собранию может быть пересмотрен в соответствии с изменившимися реалиями, так как выступление перед палатами не является самоцелью.

Об этом рассказал полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх.

В беседе с ТАСС он напомнил о поправках в конституцию 2020 года, которые вносились из-за изменившихся реалий.

Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен сказал Минх

По его словам, изменение реальности должно повлиять на сложившиеся формы взаимодействия главы государства с палатами парламента.

Так что здесь я бы ничего не исключал. То есть, это можно переосмыслить, и в самом термине "ежегодное послание" можно, например, исключить ежегодность добавил полпред президента

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены.