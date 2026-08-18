Минх: Путин не отклонил ни одного закона, принятого восьмым созывом Госдумы Минх: Путин подписал все принятые восьмым созывом Госдумы законы

Москва18 авг Вести.Президент России Владимир Путин не отклонил ни одного принятого восьмым созывом Госдумы (2021-2026 года) закона. Об этом заявил полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх.

По его словам, которые приводит ТАСС, этому послужила высокая консолидация и политической системы, и всего российского общества.

За восьмой созыв - ноль [законов отклонил президент] сказал Минх

Полпред президента РФ в ГД подчеркнул, что за это же время Совет Федерации не одобрил шесть инициатив, прошедших Думу, однако по пяти из них затем был выработан консенсус, еще один закон был признан неактуальным. Минх уточнил, что сейчас все спорные моменты обсуждаются заранее, для чего выстроен механизм предварительного обсуждения и поиска компромиссов.

4 августа Путин подписал закон, расширяющий возможности для заключения контракта с Минобороны РФ в период мобилизации для людей с неснятой или непогашенной судимостью.