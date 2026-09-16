Лантратова: в историческую память нужно "вцепиться зубами"

Лантратова: нужно "вцепиться зубами" и держаться за историческую память Лантратова: в историческую память нужно "вцепиться зубами"

Москва16 сен Вести.Страна теряет суверенитет, лишаясь исторической памяти, поэтому необходимо "вцепиться зубами" в эту память, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ТАСС.

У страны без исторической памяти нет будущего, отметила политик.

Мы должны, зубами вцепившись, держаться за историческую память приводит ТАСС слова Лантратовой

Потомки должны защитить память о своих дедах и прадедах, которые ценой своей жизни одержали Победу в Великой Отечественной войне. При этом попытки стереть память о Победе продолжаются, подчеркнула Лантратова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва не прекратит привлекать внимание мировой общественности к случаям разрушения военных исторических памятников в европейских странах.

Между тем президент Владимир Путин заявил, что будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей.