Москва26 сен Вести.Властям Киргизии следует несколько изменить подход к соблюдению международных санкций и проявлять большую солидарность с ними. Такое мнение журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву высказал директор по развитию Института стратегических и академических исследований Кубатбек Рахимов.

По его словам, Киргизия формально соблюдает требования, связанные с комплаенсом и системой SWIFT, однако часть товаров, поступающих в республику, затем перенаправляется в третьи страны.

Кыргызстан за последние годы получил несколько чувствительных ударов с точки зрения секторальных и, даже сказал бы страновых санкций. Формально мы соблюдаем, конечно же, все требования, связанные с комплаенсом, с требованиями системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей – прим.ред.) С другой стороны, действительно, часть товаров, которая поступает в Кыргызстан, перенаправляется в третьи страны. Здесь это право действий субъектов хозяйствования, где государство говорит, что мы не нарушаем принципов рынка. С другой стороны, по наиболее чувствительным позициям, конечно, должна быть проявлена некая солидарность с международными требованиями отметил Рахимов

Эксперт также задался вопросом о том, с кем именно Киргизия должна проявлять такую солидарность: с отдельными странами, вводящими санкции, или с международными организациями, обладающими соответствующими полномочиями.