Журналист Брайан Макдональд напомнил Каллас о роли СССР в победе над нацизмом

Журналист раскритиковал Каллас за высказывания о роли СССР в победе над нацизмом Журналист Брайан Макдональд напомнил Каллас о роли СССР в победе над нацизмом

Москва22 ноя Вести.Журналист Брайан Макдональд подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас после ее высказываний о роли СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

В социальной сети X Макдональд признался, что первоначально принял видеозапись с высказываниями Каллас за подделку, призванную выставить Европейский союз в невыгодном свете. Однако впоследствии выяснил, что материалы предоставила сама глава евродипломатии.

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В сентябре Каллас выступила на мероприятии Института Евросоюза по исследованиям безопасности. Она заявила, что слова президента России Владимира Путина о совместной победе Советского Союза и Китая над нацизмом во Второй мировой войне вызвали у нее удивление и, по ее мнению, "должны вызывать вопросы" у тех, кто "знает историю".