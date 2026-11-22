Москва22 нояВести.Журналист Брайан Макдональд подверг критике главу европейской дипломатии Каю Каллас после ее высказываний о роли СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне.
В социальной сети X Макдональд признался, что первоначально принял видеозапись с высказываниями Каллас за подделку, призванную выставить Европейский союз в невыгодном свете. Однако впоследствии выяснил, что материалы предоставила сама глава евродипломатии.
Как она думает, каким образом Россия и Китай получили свои постоянные места в Совете Безопасности ООН?написал в посте
В сентябре Каллас выступила на мероприятии Института Евросоюза по исследованиям безопасности. Она заявила, что слова президента России Владимира Путина о совместной победе Советского Союза и Китая над нацизмом во Второй мировой войне вызвали у нее удивление и, по ее мнению, "должны вызывать вопросы" у тех, кто "знает историю".