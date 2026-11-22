Москва22 ноя Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна тщательнее готовиться к публичным выступлениям. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнил, что в ходе выступления в Ирландии Каллас заявила, что страны Прибалтики после Второй мировой войны якобы страдали от жестокости, а также подавления национальных языка и культуры. Как обратил внимание Ульянов, подтекст ее слов заключался в том, что ирландцам не понять, каково это было. Каллас также добавила, что Ирландии повезло иметь такого соседа, как Великобритания.

Похоже, глава внешнеполитической службы Евросоюза даже не подозревает об ужасах британской политики в отношении ирландцев на протяжении веков. Ей следовало бы более тщательно готовиться к публичным выступлениям написал Ульянов

Как рассказали ранее в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик", политическая карьера Каллас пошла в гору, когда на посту премьер-министра Эстонии она инициировала операцию по уничтожению советских воинских мемориалов и памятников на территории республики.