Захарова дала Евросоюзу совет из "Служебного романа" Захарова описала фразой из "Служебного романа" желание Каллас быть в переговорах

Москва20 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию вокруг неучастия главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах по Украине с сюжетом фильма "Служебный роман".

Дипломат напомнила, что в этой картине героиня дает совет скрывать некрасивые ноги под длинной юбкой.

У нас есть такой замечательный фильм "Служебный роман". Женщина дает очень правильный совет относительно того, что некрасивые ноги надо прятать под юбкой макси. Вообще то, что происходит внутри Европейского Союза, настолько некрасиво, что это все нужно прятать под сильное макси. Вместо этого у них эта вся взаимная страсть деструктивного характера выплескивается наружу сказала Захарова входе брифинга

По словам дипломата, в России наблюдают за происходящим в Европе "с ужасом, переходящим в восторг, который сменяет хохот". Захарова также подчеркнула, что Каллас давно "несет" русофобские заявления, и в Евросоюзе уже не понимают, кого именно она представляет, не имея возможности ее остановить.

Ранее Захарова заявляла, что европейским странам с их деструктивным подходом не место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса.