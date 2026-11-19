Москва19 нояВести.Евросоюз (ЕС) отказал главе европейской дипломатии Кае Каллас в возможности представлять Брюссель на переговорах с Россией, что вызвано несколькими причинами, в том числе непримиримым отношением Каллас к Москве, сообщает издание The Guardian.
Одной из причин могла стать излишне открытая и жесткая позиция, которую занимает Каллас, что не слишком устраивает все западноевропейские столицы.
В качестве еще одной причины называют то, что крупнейшие страны ЕС, например, Франция и Германия не готовы передавать Брюсселю реальные полномочия во внешней политике.
Третья причина заключается в том, что вопросы международной политики, которыми ранее занимались министры иностранных дел стран ЕС, все чаще переходят в ведение глав правительств и государств.
Конфликт с Каллас кажется внутренним делом Брюсселя, отмечает The Guardian. Однако за ним стоит ключевой вопрос о будущем ЕС: станет ли союз самостоятельным игроком на мировой арене или останется разобщенным союзом.
Газета Politico написала, что Каллас могли не допустить к переговорам об урегулировании конфликта на Украине из-за ее критических высказываний в адрес президента США Дональда Трампа.