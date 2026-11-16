Аналитик Меркурис: Каллас обиделась, что переговорщиком от ЕС назначили не ее

Меркурис: Каллас и фон дер Ляйен поссорились из-за переговоров с РФ Аналитик Меркурис: Каллас обиделась, что переговорщиком от ЕС назначили не ее

Москва16 ноя Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас огорчилась, после того как переговорщиком с Россией выбрали не ее. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон ден Ляйен обострилась напряженность, поскольку Каллас вполне обоснованно рассчитывала, что именно она будет представлять Евросоюз (ЕС) на переговорах с Россией, однако ее ожидания не оправдались.

Судя по всему, Каллас крайне разочарована тем, что на встрече в Дублине ее — главного переговорщика ЕС — полностью обошли вниманием в вопросе выбора переговорщика с Россией. Она убеждена, что это несправедливо — и, надо сказать, с точки зрения протокола, учитывая ее должность верховного представителя ЕС по иностранным делам, можно утверждать, что она права заявил Меркурис

Эксперт добавил, что, по мнению Каллас, фон дер Ляйен следовало бы проявить больше твердости в отстаивании ее кандидатуры.

Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскрыла формат, в котором Европа собирается участвовать в переговорах по Украине.