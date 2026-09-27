Москва27 сен Вести.Опыт Великой Отечественной войны актуален до сих пор. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный руководитель Института российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Петров, комментируя сбор сведений о преступлениях фашистов на территории Советского Союза.

Опыт Великой Отечественной войны он востребован и сейчас. Вопрос о сборе сведений о злодеяниях фашистов на территории Советского Союза был поднят еще в 1941 году. А в 1942 году была создана чрезвычайная государственная комиссия по расследованию преступлений и злодеяний фашистского режима. И эта комиссия собрала огромный массив данных, который и лег в основу нашего обвинения на Нюрнбергском процессе. Именно благодаря их работе были тысячи и тысячи документов приобщены к делу, которое на процессе обвиняемые фашисты-нацисты уже никак не могли опровергнуть. Так что то, что совершается сейчас, сбор сведений об этих преступлениях, я думаю, что он должен и завершиться нечто подобным аналогом Нюрнбергского процесса заявил он

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Тверской районный суд заявление о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны.