Москва15 окт Вести.Главы министерств обороны России и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества между ведомствами на 2027 год. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Документ был подписан 15 октября в рамках рабочего визита Белоусова в Киргизию.

На церемонии подписания глава Минобороны России отметил, что особое внимание при взаимодействии ведомств уделяется "оперативной и боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и обмену опытом, обеспечению функционирования на территории Киргизии объединенной российской военной базы, военно-техническому сотрудничеству".

Также 15 октября состоится заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Утром в четверг члены делегаций вместе с Белоусовым почтили память советских воинов, погибших в Великой отечественной войне, возложив цветы к мемориалу в Центральном парке культуры и отдыха города Чолпон-Ата.