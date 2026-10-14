Москва14 окт Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Как отмечается в сообщении, глава Минобороны проверил уровень оснащенности базы, в состав которой входят катера и суда различных проектов, готовые к проведению испытаний. Начальник базы доложил министру, что ее основной задачей является проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты надводных кораблей и подводных лодок.

При проведении испытаний для контроля и наблюдения в режиме реального времени применяются современные беспилотные летательные аппараты. В военном ведомстве подчеркнули, что база представляет собой уникальный российский военный объект, расположенный на высоте 1609 метров над уровнем моря.

Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода по составу близка к морской, что делает его идеальным для испытаний образцов морского вооружения и водолазного снаряжения говорится в сообщении Минобороны

По данным ведомства, в завершение работы Андрей Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушал доклад о текущих и перспективных задачах, ходе испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.