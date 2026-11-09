Москва9 ноя Вести.Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев осмотрел уникальную плавучую платформу "Плот-47", которая призвана усилить защиту портов, военно-морских баз и энергетических объектов. Об этом заявили в пресс-службе Морской коллегии РФ.

Уточняется, что Патрушев осмотрел платформу в рамках встречи с производителями и конструкторами отечественных систем защиты портовой инфраструктуры.

В коллегии подчеркнули, что недавно на Ладоге прошли боевые испытания опытного образца "Плот-47". В ходе встречи Патрушев также провел заседание президиума научно-экспертного совета Морской коллегии России. Были рассмотрены вопросы научного обеспечения разработки и апробации нового технологического оборудования защиты морской инфраструктуры.

Первого ноября сообщалось, что платформа "Плот-47" успешно прошла демонстрационные стрельбы на Ладоге в Ленинградской области. Установленный на платформе боевой модуль "Нарвал" успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники.