Стрельбы платформы "Плот-47" от дронов и катеров успешно прошли в Ленобласти

Платформа "Плот-47" для защиты от дронов и катеров прошла стрельбы в Ленобласти Стрельбы платформы "Плот-47" от дронов и катеров успешно прошли в Ленобласти

Москва1 ноя Вести.Платформа "Плот-47" успешно прошла демонстрационные стрельбы на Ладоге в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в MAX.

В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль "Нарвал" успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в Ленобласти создали платформу "Плот-47" для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК от беспилотников и безэкипажных катеров. Инициатива создания платформы принадлежит губернатору.