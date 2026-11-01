Москва1 нояВести.Платформа "Плот-47" успешно прошла демонстрационные стрельбы на Ладоге в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в MAX.
В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль "Нарвал" успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотникиговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в Ленобласти создали платформу "Плот-47" для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК от беспилотников и безэкипажных катеров. Инициатива создания платформы принадлежит губернатору.